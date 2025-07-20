Пашинян призвал готовиться к изгнанию католикоса из его резиденции

Пашинян в июне обвинил католикоса в нарушении обета безбрачия (целибата), заявив, что у главы ААЦ есть ребенок и что это по канонам церкви несовместимо с его саном. Сам армянский премьер подчеркивает, что поднимает вопрос о личной жизни католикоса не только как государственный лидер, но и как последователь Армянской апостольской церкви.