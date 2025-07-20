Правящая партия «Действие и солидарность» представила свой избирательный список

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. Формальный председатель правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) Игорь Гросу опубликовал предвыборный список партии на парламентских выборах.
Список возглавляет сам спикер парламента Игорь Гросу. На втором месте — премьер-министр Дорин Речан. В первую десятку также вошли: вице-спикер парламента Дойна Герман, бывший глава МИД Нику Попеску, экс-министр труда и соцобеспечения Марчел Спатарь, депутат Вероника Рошка, действующий министр иностранных дел Михай Попшой, министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля, депутат Лилиана Николаеску-Онофрей и замыкает десятку олимпийская чемпионка по борьбе Анастасия Никита.
Во второй десятке дирижер Николай Ботгрос, драматург Константин Кеяну, министр образования Дан Перчун, основатель НПО «Prietena Mea» (Моя подруга) Людмила Адамчук, депутат Лилиан Карп, предприниматель Мария Акбаш, ректор Технического государственного университета Молдовы Виорел Бостан, ректор Государственного медицинского университета Эмиль Чебан, депутат Лариса Волох и министр финансов Виктория Белоус.
В списке также генсек правительства Артур Мижа и глава офиса президента Адриан Бэлуцел.
Там же и бывшие члены партии «Платформа ДА» Дину Плынгэу и Стелла Макарь, чье присоединение к избирательной кампании PAS вызвало возмущение в обществе.