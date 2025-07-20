Правящая партия «Действие и солидарность» представила свой избирательный список

Список возглавляет сам спикер парламента Игорь Гросу. На втором месте — премьер-министр Дорин Речан. В первую десятку также вошли: вице-спикер парламента Дойна Герман, бывший глава МИД Нику Попеску, экс-министр труда и соцобеспечения Марчел Спатарь, депутат Вероника Рошка, действующий министр иностранных дел Михай Попшой, министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля, депутат Лилиана Николаеску-Онофрей и замыкает десятку олимпийская чемпионка по борьбе Анастасия Никита.