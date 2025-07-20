Французский журнал — о забастовке адвокатов в Молдове: «Решение Майи Санду покажет, останется ли она верна европейским ценностям или скатится к авторитаризму»

Речь идет не только об адвокатах: в феврале антикоррупционный прокурор Вероника Драгалин подала в отставку после критики слияния Антикоррупционной прокуратуры с другой структурой; в июне пятеро судей Конституционного суда были назначены ПАС без проведения публичных процедур; несколько судей и прокуроров ушли в отставку, что свидетельствует о постепенном демонтаже независимости судебной системы.