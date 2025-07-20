Французский журнал — о забастовке адвокатов в Молдове: «Решение Майи Санду покажет, останется ли она верна европейским ценностям или скатится к авторитаризму»

"17 июля 2025 года влиятельный французский журнал Valeurs Actuelles опубликовал статью о забастовке адвокатов в Молдове, начавшейся 15 июля, — пишет в соцсетях экс-премьер Молдовы Влад Филат.
Издание поддерживает протестующих и обвиняет партию ПАС в том, что своими изменениями в Закон об адвокатуре она нарушает юридическую этику и принципы ЕС. В статье, подписанной Филиппом Карсанти, анализируется причинно-следственная связь, излагаются факты и критика в адрес власти в Кишиневе — правительства, парламента и президентуры, контролируемых ПАС и поддерживаемых Майей Санду.
Контекст.
15 июля адвокаты Молдовы начали беспрецедентную всеобщую забастовку, приостановив судебную деятельность и заявив, что оказание юридической помощи в период забастовки будет считаться дисциплинарным проступком. Движение отражает растущее напряжение между властями и судебной системой на фоне процесса вступления в ЕС.
Причина протеста.
Парламент изменил Закон об адвокатуре следующим образом:
ограничил сроки полномочий руководства Коллегии адвокатов;
передал ключевые полномочия Министерству юстиции;
исключил возможность для Комиссии по этике запрашивать внешние мнения.
По мнению Союза адвокатов, реформа была навязана без консультаций и направлена на подчинение профессии политической власти, уменьшая независимость адвокатов и превращая их в послушный орган исполнительной власти.
Импликации.
Проблема затрагивает баланс властей, доверие к демократическим институтам и шансы Молдовы продолжить европейский путь. Союз адвокатов получил поддержку от Совета Европы и ЕС в укреплении независимости и саморегулирования профессии. Брюссель внимательно следит за состоянием верховенства права, в том числе через миссию EUPM. Недавние реформы ставят под угрозу эти достижения и подрывают доверие к процессу европейской интеграции.
Другие критикуемые события.
Речь идет не только об адвокатах: в феврале антикоррупционный прокурор Вероника Драгалин подала в отставку после критики слияния Антикоррупционной прокуратуры с другой структурой; в июне пятеро судей Конституционного суда были назначены ПАС без проведения публичных процедур; несколько судей и прокуроров ушли в отставку, что свидетельствует о постепенном демонтаже независимости судебной системы.
Парадокс Майи Санду.
Несмотря на то, что она построила свой имидж на прозрачности, демократических реформах и европейской интеграции, поддерживаемая ею власть игнорирует рекомендации Венецианской комиссии, маргинализирует критические голоса и подчиняет институты демократического контроля. Результат — разочарование среди адвокатов, судей и гражданского общества, возлагавших надежды на реальные перемены.
Политические реакции.
Некоторые депутаты ПАС признали отсутствие консультаций, но закон может быть изменен только на следующей сессии. Теперь мяч на стороне Майи Санду, которая должна решить, подписать или заблокировать закон.
Позиция автора.
Единственное решение, совместимое с европейскими ценностями, — заблокировать закон. Его подписание означало бы легитимацию авторитарного и централизаторского уклона, противоречащего прозрачности, плюрализму и верховенству права, требуемым ЕС. Молдова находится на распутье: выбор — и политический, и юридико-этический.
Заключение.
Статья предупреждает, что недавние реформы угрожают не только независимости судебной власти и внутренней демократии, но и доверию к процессу вступления в ЕС. Протест высветил противоречие между проевропейской риторикой власти и ее практиками. Решение Майи Санду покажет, останется ли она верна европейским ценностям или скатится к авторитаризму.
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