Хинштейн подал документы на выборы губернатора Курской области

Господин Хинштейн занимает должность врио губернатора Курской области с 5 декабря 2024 года. Ранее был депутатом Госдумы IV, V, VI, VII и VIII созывов — с 2003 по 2024 годы. Также с 2019 года занимает должность заместителя секретаря генерального совета партии «Единая Россия».