Молодежь уезжает не из-за зарплат, а из-за отсутствия стабильности — Калак

Ситуация с дефицитом кадров в госструктурах и в таких сферах, как IT, ярко показывает, что работа в стране есть, однако отсутствие уверенности в будущем заставляет молодежь искать стабильность за рубежом. Налоговая система, отсутствие гарантий, страх, что завтра бизнес отнимут — это и есть главная проблема. Об этом заявил в комментарии для Sputnik Молдова экономический эксперт, журналист Дмитрий Калак.