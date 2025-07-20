Молодежь уезжает не из-за зарплат, а из-за отсутствия стабильности — Калак

Ситуация с дефицитом кадров в госструктурах и в таких сферах, как IT, ярко показывает, что работа в стране есть, однако отсутствие уверенности в будущем заставляет молодежь искать стабильность за рубежом. Налоговая система, отсутствие гарантий, страх, что завтра бизнес отнимут — это и есть главная проблема. Об этом заявил в комментарии для Sputnik Молдова экономический эксперт, журналист Дмитрий Калак.
«Хотя налоговая нагрузка у нас ниже, чем в Европе, проблема — в непредсказуемости. Законы меняются, чиновники давят, и это убивает желание строить будущее здесь», — заявил Калак.
Он также отметил, что знает многих талантливых молодых людей, которые хотят жить в Молдове. Однако, по словам собеседника, мы сами выталкиваем их, лишая стабильности.
«Говоря о молодежи, мы должны спрашивать себя: что мы делаем, чтобы они оставались? Пока ответа нет», — добавил Калак.
По данным переписи 2024 года, население Молдовы за последние 10 лет сократилось на 13,6%, а почти четверть населения страны сосредоточена в Кишиневе. Всего в Молдове проживают 2 409 000 человек.