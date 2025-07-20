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Путин рассказал о продвижении производства на «АвтоВАЗе»

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. России после 2022 года, когда ушли зарубежные «партнеры», удалось на таких предприятиях, как «АвтоВАЗ», продвинуть производство с серьезным повышением конкурентоспособности и производительности труда, сообщил президент России Владимир Путин.

Источник: Пресс-служба Президента России

В интервью тележурналисту «России 1» Павлу Зарубину, которое было записано 28 января в ходе рабочей поездки президента в Самарскую область, Путин рассказал, что в РФ к 2022 году, когда из страны ушли иностранные «партнеры», уровень технологической культуры был достаточно высокий.

«Именно на таких предприятиях, как “АвтоВАЗ”, удалось не только предотвратить коллапс предприятий и всей отрасли, а удалось его возродить и двигать вперед с достаточно серьезным повышением конкурентоспособности и производительности труда», — сказал Путин.

Президент обратил внимание на показатели предприятия по производительности труда, которые говорят сами за себя.

«Ну и одно место в автопроме создает 10 рабочих мест в смежных отраслях. А все это отрасли высокотехнологичных производств», — добавил глава государства.