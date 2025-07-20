Путин рассказал о продвижении производства на «АвтоВАЗе»

В интервью тележурналисту «России 1» Павлу Зарубину, которое было записано 28 января в ходе рабочей поездки президента в Самарскую область, Путин рассказал, что в РФ к 2022 году, когда из страны ушли иностранные «партнеры», уровень технологической культуры был достаточно высокий.
«Именно на таких предприятиях, как “АвтоВАЗ”, удалось не только предотвратить коллапс предприятий и всей отрасли, а удалось его возродить и двигать вперед с достаточно серьезным повышением конкурентоспособности и производительности труда», — сказал Путин.
Президент обратил внимание на показатели предприятия по производительности труда, которые говорят сами за себя.
«Ну и одно место в автопроме создает 10 рабочих мест в смежных отраслях. А все это отрасли высокотехнологичных производств», — добавил глава государства.