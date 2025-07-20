Кондолиза Райс назвала ультиматум Трампа России поворотным моментом в конфликте

«Вместе с тем он (президент США Дональд Трамп. — “Газета.Ru”) подтверждает свои намерения дальше делать все возможное для того, чтобы способствовать мирному урегулированию. Собственно, президент Путин неоднократно говорил о своем желании как можно быстрее перевести украинское урегулирование в мирное русло. Это длительный процесс, он требует усилий. Он не прост, и, скорее всего, в Вашингтоне все больше и больше это понимают», — добавил Песков.