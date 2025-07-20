Узбекистан стал членом Международного дома журналистов

Республику в организации будет представлять Союз журналистов РУз.
Принятие Узбекистана в International Home of Journalists произошло в рамках международного медиафорума «Сила прессы: диалог между цивилизациями и влияние журналистов на глобальную модернизацию».
Мероприятие провели в китайской провинции Цзянси. В нем участвовали представители СМИ из 60 стран, включая США, Германию, Францию, Россию и Беларусь.
Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что медианная зарплата журналистов в Узбекистане составляет почти 5 млн сумов.