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Олеся Стамате и Андрей Нэстасе баллотируются в парламент независимыми кандидатами

Бывший соратник Майи Санду и бывший депутат фракции правящей «Действие и солидарность» хотят быть депутатами и в следующем созыве парламента.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. Независимый депутат Олеся Стамате и бывший лидер «Платформы DA» Андрей Нэтасе заявили о намерении баллотироваться на парламентские выборы 28 сентября в качестве независимых депутатов.

«В последние месяцы меня приглашали принять участие в выборах по спискам некоторых партий, даже возглавить одно политформирование. Благодарна за это доверие. Но я выбрала самый тяжелый путь, который считаю правильным, баллотироваться независимым кандидатом», — написала Стамате в соцсетях.

Она сообщила, что уже создала инициативную группу, вместе с которой подаст документы в Центральную избирательную комиссию, чтобы начать сбор подписей в свою поддержку.

Стамате добавила, что в то же время работает над созданием новой партии.

Андрей Нэстасе заявил, что надеется получить голоса тех избирателей, которые устали от лжи и манипуляций политических партий.

«Решил баллотироваться независимым кандидатом для всех тех, кто не является частью партий. Для сотен тысяч протестующих, и тех, кто подписывался под моими проектами борьбы с захваченным государством», — отметил Нэстасе в своем заявлении.

Напомним, Нэстасе ранее возглавлял «Платформу DA», лидеры которой решили присоединиться к избирательному списку правящей партии «Действие и солидарность» (PAS). Это привело к возмущению в обществе, а также партию исключили из блока «Împreună» (Вместе).

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