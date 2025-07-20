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В США продолжают разработку новых санкций против России, заявил сенатор

ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости. Законопроект о новых санкциях против России остается в повестке сената США, работа с Белым домом по этому вопросу продолжается, заявил в воскресенье лидер Республиканской партии в верхней палате американского конгресса Джон Тьюн.

Источник: AP 2024

«Санкции против России находятся в нашей повестке дня. Мы ждем, работаем с Белым домом и координируем графики, чтобы убедиться, что мы сделаем это в правильное время с точки зрения переговоров между Россией и Украиной», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Ранее Тьюн сообщал, что сенат США готов принять законопроект о новых санкциях против России, когда получит на это «зеленый свет» от американского президента Дональда Трампа.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), известный своей антироссийской риторикой, внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США, а глава Еврокомиссии заявила Грэму* о необходимости скоординированного введения санкций против РФ. Сам президент Трамп заявлял, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения.

* Внесен в список террористов и экстремистов.

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