США опубликуют на неделе новые данные о якобы вмешательстве РФ в 2016 году

По мнению Габбард, у американской администрации есть достаточно доказательств, чтобы «предъявить обвинения в отношении ответственных» за фабрикацию данных. «Мы передадим все, что у нас есть, и все, что найдем позднее [по этому делу], в Министерство юстиции США. Ответственным за это необходимо предъявить обвинения вне зависимости от того, насколько они могущественны сейчас или были в то время», — отметила глава американской нацразведки.