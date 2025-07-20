РИА Новости: взяв село Дегтярное ВС РФ открыли новый фронт в Харьковской области

«Чем дальше отбиваем, тем меньше обстрелов. Потому что сейчас уже дроны работают, потому что дроны модернизируются. Разумеется, и всякие системы РСЗО. Суть этой зоны безопасности в том, чтобы враг не стрелял ни по Курской области, ни по Белгородской, ни по ДНР, если брать Днепропетровскую область», — заключил Дандыкин.