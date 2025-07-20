Песков объяснил риторику Трампа в адрес Путина и России

«Президент Трамп — это президент крупнейшей страны мира, крупнейшей экономики мира и плюс, ну, уже все привыкли, так сказать, к его достаточно жесткой и прямолинейной риторике. Вот вместе с тем, он подтверждает свои намерения дальше делать все возможное для того, чтобы способствовать мирному урегулированию», — сказал господин Песков на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.