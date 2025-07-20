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Песков объяснил риторику Трампа в адрес Путина и России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, почему президент США Дональд Трамп использует недружелюбные формулировки в адрес РФ и Владимира Путина. Он заявил, что американский президент делает это, чтобы подтвердить свое намерение урегулировать конфликт на Украине.

Источник: РИА "Новости"

«Президент Трамп — это президент крупнейшей страны мира, крупнейшей экономики мира и плюс, ну, уже все привыкли, так сказать, к его достаточно жесткой и прямолинейной риторике. Вот вместе с тем, он подтверждает свои намерения дальше делать все возможное для того, чтобы способствовать мирному урегулированию», — сказал господин Песков на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

Господин Путин тоже неоднократно говорил о своем желании уладить конфликт, подчеркнул пресс-секретарь. Он отметил, что встреча двух президентов необходима, но время для ее проведения еще не настало. «Нам главное достичь своих целей. Наши цели понятны, очевидны, они не меняются. Процесс зависит не только от нас», — сказал господин Песков.

В июле The Washington Post сообщил, что Дональд Трамп в телефонном разговоре призывал президента Украины Владимира Зеленского усилить давление на Россию. Он якобы выяснял у своего украинского коллеги, почему Вооруженные силы Украины не наносят удары по Москве. До этого американский президент пригрозил России пошлинами в 100%, если она не заключит перемирие с Украиной за 50 дней.

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