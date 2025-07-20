Axios узнал, что в Белом доме начали считать Нетаньяху «безумцем»

Трамп последовательно выражает поддержку Израилю в самых острых ситуациях. Он лично инициировал и анонсировал прекращение огня между Израилем и Ираном, заявил, что обе стороны обратились к нему как посреднику. Он также вовлечен в попытки урегулирования кризиса в Газе, предлагая структуру перемирия и давление на группировку ХАМАС и другие стороны для достижения соглашения.