Спецпосланник США в Турции заявил о прекращении огня в Сирии

Тринадцатого июля стало известно о нападении вооруженных формирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с бедуинскими племенами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства. Однако правозащитники из неправительственной организации «Сирийская обсерватория по правам человека» сообщают о гибели с прошлых выходных в Сувейде 940 человек, в том числе 262 гражданских лиц из друзской общины.