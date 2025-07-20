«У США остается все меньше рычагов давления на Россию, потому что ее экономика не такая, какой мы ее себе представляли. Мы недооценили и просто не поняли по-настоящему природу российской экономики, российской цивилизации», — подчеркнул он.
Бывший ведущий телеканала Fox Newsотметил, что США ввели против Москвы санкции, отключили российские банки от SWIFT, но, «в конечном итоге, навредили себе больше, чем России».
В четверг аналитики Bloomberg в статье, озаглавленной «Россия одержала долгожданную победу в борьбе с инфляцией», написали, что рост цен в России в июне значительно замедлился, что свидетельствует о результативности усилий Центробанка. По мнению издания, значительное замедление роста цен в июне стало первым серьезным признаком, что усилия Банка России принесли плоды после продолжительного периода жесткой денежной политики.
На Финансовом конгрессе Банка России в начале июля глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что замедление инфляции в стране проходит быстрее, чем ожидал регулятор.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.