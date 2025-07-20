Украинцы перекрыли въезд в село и не дали военкомам провести «бусификацию»

В Тернопольской области (западная часть Украины) жители села дали силовой отпор внезапно нагрянувшим военкомам. Сельчане окружили машину и начали её раскачивать, мобилизовать мужчин не помогла и подоспевшая полиция, её также жители встретили с кулаками. О ситуации рассказал в соцсети депутат Верховной Рады Артём Дмитрук и опубликовал видео.