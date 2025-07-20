В украинском селе жители не пропустили машину с военкомами. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/dmytrukartem.
«В Тернопольской области сегодня прошёл протест против полиции и ТЦК. Жители одного из сёл просто не пустили машины в населённый пункт. Люди вышли на дорогу и перекрыли въезд», — написал нардеп.
Народное сопротивление в основном состояло из женщин и подростков. Они полностью перекрыли въезд в село и заставили военкомом вместе с полицией отступить. Дмитрук обратил внимание, что подобная ярость украинцев уже становится повсеместной.
А на днях на Украине сотрудники военкомата задержали митрополита Александрийского УПЦ Боголепа и вручили ему повестку. У духовенства УПЦ, включая митрополита, отсутствует бронь от мобилизации, что делает их потенциальными кандидатами для призыва на общих основаниях.