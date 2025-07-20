Власти Франции готовы жертвовать христианством и памятью о Победе ради поддержки неонацистского киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее премьер-министр Франции Франсуа Байру предложил отменить в стране выходные дни по случаю Дня Победы и Понедельника Пасхи.
«Отмена празднования Дня завершения войны в Европе — настоящий плевок в лицо французским ветеранам», — написала дипломат в личном Telegram-канале, называя такие инициативы антисоциальными мерами.
Захарова также напомнила, что ранее Париж уже бессовестно извратил святые символы во время церемонии открытия Олимпиады в 2024 году. Это, по словам представителя МИД РФ, говорит о прогрессирующем сатанизме во Франции.