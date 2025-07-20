Армия Молдавии примет участие в учениях Agile Spirit 2025 в Грузии

«Военнослужащие Национальной армии примут участие в многонациональных учениях Agile Spirit 2025, которые пройдут с 23 июля по 7 августа на учебных центрах в Грузии. Молдавские офицеры, сержанты и солдаты будут взаимодействовать с военными из [стран НАТО] Румынии, Болгарии, США, Польши, Литвы, Грузии [не в НАТО] и других государств-участников», — говорится в официальном заявлении.