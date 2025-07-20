Торговая жесткость: США не пойдут на уступки Евросоюзу по пошлинам

США не станут переносить срок начала действия новых повышенных импортных пошлин для стран Евросоюза — они вступят в силу 1 августа. Об этом сообщил глава Министерства торговли США Говард Лютник в интервью телеканалу CBS News.
«Нет, это жесткий срок, поэтому первого августа вступят в силу новые пошлины», — ответил глава Минторговли США на вопрос об отсрочке для стран Европы.
В то же время Лютник подчеркнул, что Вашингтон остается открытым для диалога, и введение ограничений не исключает дальнейших переговоров с Брюсселем и другими зарубежными торговыми партнерами.
Напомним, с 1 августа США начнут взимать новые 30-процентные пошлины на товары из Европейского союза. Глава Белого дома Дональд Трамп адресовал президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен заявление, согласно которому дополнительные тарифы будут введены независимо от уже действующих отраслевых ограничений.