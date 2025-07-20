Фидан обсудил со спецпосланником Трампа ситуацию в Сирии

Ранее в Сирии вступил в силу режим всеобщего прекращения огня. Ахмед аш-Шараа, занимающий пост президента переходного периода, обратился ко всем вооружённым группировкам, действующим на юге страны, с призывом к немедленному прекращению боевых действий. Сирийские власти заявили, что любые нарушения перемирия будут расцениваться как угроза суверенитету Сирии и повлекут за собой юридическую ответственность.