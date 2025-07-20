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Axios: в Белом доме назвали Нетаньяху безумцем после ударов Израиля по Сирии

В администрации президента США Дональда Трампа растет скептицизм по поводу действий премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает Axios со ссылкой на источники. Его действия могут сорвать планы американского руководства на Ближнем Востоке, утверждают неназванные официальные лица. Чиновники Белого дома считают, что израильский политик «выходит из-под контроля».

Источник: Reuters

«Биби (такое у Нетаньяху прозвище в Белом доме, утверждает Axios.— “Ъ”) ведет себя как безумец. Он постоянно всё бомбит», — сказал один из собеседников издания после того, как Израиль нанес удары по Сирии.

Еще один чиновник сравнил политика с непослушным ребенком, а по информации другого источника, неделю назад Трамп требовал объяснений от премьер-министра после обстрела единственной католической церкви в Газе. Сам президент США воздерживается от публичной критики господина Нетаньяху.

16 июля ЦАХАЛ нанес авиаудары по зданию Генштаба ВС Сирии в Дамаске. Поводом для этого стали действия сирийских правительственных сил против друзов на юге страны. Через несколько дней руководство двух стран договорилось о прекращении огня.

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