Axios: в Белом доме назвали Нетаньяху безумцем после ударов Израиля по Сирии

«Биби (такое у Нетаньяху прозвище в Белом доме, утверждает Axios.— “Ъ”) ведет себя как безумец. Он постоянно всё бомбит», — сказал один из собеседников издания после того, как Израиль нанес удары по Сирии.
Еще один чиновник сравнил политика с непослушным ребенком, а по информации другого источника, неделю назад Трамп требовал объяснений от премьер-министра после обстрела единственной католической церкви в Газе. Сам президент США воздерживается от публичной критики господина Нетаньяху.
16 июля ЦАХАЛ нанес авиаудары по зданию Генштаба ВС Сирии в Дамаске. Поводом для этого стали действия сирийских правительственных сил против друзов на юге страны. Через несколько дней руководство двух стран договорилось о прекращении огня.