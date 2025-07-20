Карлсон: США недооценили российскую экономику и навредили санкциями себе

Соединенные Штаты Америки недооценили способность российской экономики к адаптации к санкциям и сделали хуже сами себе, заявил американский журналист Такер Карлсон.
«У США остается все меньше рычагов давления на Россию, потому что ее экономика не такая, какой мы ее себе представляли», — сказал он в интервью немецкому изданию Bild.
Карлсон подчеркнул, что США «не поняли по-настоящему природу российской экономики, российской цивилизации» и «в конечном итоге, навредили себе больше, чем России».
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что ущерб для экономики США от санкций против России составляет 300 миллиардов долларов.
Напомним, американский президент Дональд Трамп пригрозил пошлинами на российские товары в размере 100% и вторичные санкции в отношении государств, которые покупают у РФ нефть, если за 50 дней не получится заключить мирное соглашение между Москвой и Киевом.