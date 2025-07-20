«Бреши, кради, мути»: в Раде оценили назначение Умерова

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая резко раскритиковала решение Владимира Зеленского назначить уволенного с поста министра обороны Рустема Умерова секретарем совета нацбезопасноти и обороны страны. Она отметила, что если бывшего министра Резникова, который попался на коррупции, уволили «в никуда», то критикуемый не меньше Умеров получил высокую должность.