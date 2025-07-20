«Бреши, кради, мути»: в Раде оценили назначение Умерова

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая резко раскритиковала решение Владимира Зеленского назначить уволенного с поста министра обороны Рустема Умерова секретарем совета нацбезопасноти и обороны страны. Она отметила, что если бывшего министра Резникова, который попался на коррупции, уволили «в никуда», то критикуемый не меньше Умеров получил высокую должность.
«В чем логика и посыл людям?», — задала вопрос Безуглая в своем Телеграм-канале.
Она образно описала, что другие управленцы могут сделать вывод: «Ври, кради, мути, шантажируй — и ты получишь “плюшки”.
Следом она обратилась к Владимиру Зеленскому, поставив знак вопроса, как бы предлагая ему объяснить логику этого назначения.
Ранее в украинских СМИ обсуждалась версия, что в свете продолжения переговоров с Россией Умерова решили оставить во главе украинской делегации и назначили секретарем СНБО, чтобы у него была весомая должность.