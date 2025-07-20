В Конгрессе потребовали вызвать супругу Байдена для дачи показаний о муже

Конгрессмен от Республиканской партии Байрон Доналдс заявил, что бывшая вице-президент США Камала Харрис и супруга экс-президента Джо Байдена Джилл должны быть вызваны в Конгресс для дачи показаний в рамках расследования состояния когнитивного здоровья бывшего главы государства.
Республиканцы в Конгрессе изучают, мог ли Байден в полной мере выполнять свои обязанности на посту президента с учётом его состояния здоровья. При этом Доналдс указал, что публичные инциденты, демонстрировавшие низкий уровень когнитивных способностей экс-президента, происходили неоднократно, однако официальные лица ранее отрицали наличие каких-либо проблем.
«Я считаю, что нужно вызвать на дачу показаний каждого официального представителя Белого дома при Байдене, включая первую леди и вице-президента. Они все прибудут и ответят на вопросы», — заявил он в интервью телеканалу Fox News.
Кроме того, политик прокомментировал ситуацию вокруг указов о помилованиях, подписанных в конце президентского срока Байдена. По его мнению, эти документы могут быть недействительными, если они были оформлены с использованием автоподписи или в отсутствие прямого участия президента.
«Все эти помилования незаконны», — считает Доналдс.
Ранее Хантер Байден открестился от политики своего отца.