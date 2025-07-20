Дрон атаковал 20-летних парней в автомобиле под Курском

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Телеграм-канале, что некоторое время назад двое молодых людей получили ранения в Суджанском районе.
По данным главы региона, парни 20 и 22 лет передвигались на автомобиле, когда их атаковал украинский дрон.
В результате пострадавшие были доставлены в Курскую областную больницу с осколочными ранениями рук и ног.
«Приграничье всё ещё крайне опасно!», — отметил Хинштейн, подчеркнув, что украинские военные наносят удары по территории Курской области ежедневно. Он призвал жителей воздержаться от поездок в приграничные районы.