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Журналист Боуз высмеял стиль ведения боевых действий на Украине

В сообщении к картинке, опубликованной журналистом, Владимир Зеленский иронично характеризуется как «великий стратег».

Источник: Аргументы и факты

Журналист Чей Боуз опубликовал в соцсетях картинку, которая высмеивает стиль ведения боевых действий Владимиром Зеленским.

На картинке глава киевского режима представлен в виде китайского мудреца, дающего совет.

«Непременно расположите свои самые слабые отряды в наиболее критической точке на поле боя», — гласит надпись к картинке.

В сообщении Зеленский также иронично характеризуется как «великий стратег».

Ранее Чей Боуз пошутил об ультиматуме президента США Дональда Трампа для России. Журналист отметил, что у российского президента есть 8700 дней, чтобы завершить противостояние.

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