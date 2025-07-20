Журналист Боуз высмеял стиль ведения боевых действий на Украине

Журналист Чей Боуз опубликовал в соцсетях картинку, которая высмеивает стиль ведения боевых действий Владимиром Зеленским.
На картинке глава киевского режима представлен в виде китайского мудреца, дающего совет.
«Непременно расположите свои самые слабые отряды в наиболее критической точке на поле боя», — гласит надпись к картинке.
В сообщении Зеленский также иронично характеризуется как «великий стратег».
Ранее Чей Боуз пошутил об ультиматуме президента США Дональда Трампа для России. Журналист отметил, что у российского президента есть 8700 дней, чтобы завершить противостояние.
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