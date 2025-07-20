Посольство отреагировало на задержание россиянина в Афганистане

По имеющейся информации, Каверин, сотрудник Центра палеоэтнологических исследований и Института востоковедения РАН, был задержан в городе Кундуз 19 июля. Он рассказал в своем telegram-канале, что афганские власти обвиняют его в попытке контрабанды украшений и перевозят в Кабул. По словам Каверина, ему периодически разрешают пользоваться мобильным телефоном.