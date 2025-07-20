Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме ответили на вопрос о сроках блокировки WhatsApp

В комитете Госдумы по информолитике заявили, что пока называть какие-то точные даты и поводы для блокировки мессенджера WhatsApp в России преждевременно, сообщает агентство РИА «Новости».

В комитете Госдумы по информолитике заявили, что пока называть какие-то точные даты и поводы для блокировки мессенджера WhatsApp в России преждевременно, сообщает агентство РИА «Новости».

Парламентарий отметил, что претензии есть ко всем иностранным платформам, так как они не выполняют российское законодательство по локализации данных и противодействия мошенничеству.

При этом ранее другой представитель думского комитета по информполитике предполагал, что WhatsApp попадет в список программного обеспечения из недружественных стран, который сейчас разрабатывает российское правительство. Всё это ПО в РФ будет подвергнуто ограничениям.