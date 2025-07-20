Пушилин: ВС РФ сжимают в кольцо Щербиновку в ДНР, несмотря на сопротивление ВСУ

Российские военнослужащие сжимают в кольцо населенный пункт Щербиновка в Донецкой Народной Республике, несмотря на сопротивление со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Продолжает сжиматься кольцо вокруг Щербиновки, но противник на самом деле сопротивляется и перебрасывает дополнительные резервы», — рассказал он.
Пушилин отметил, что в настоящее внимание Константиновское направление является одной из зон, которые требуют внимания и устранения путей логистики для ВСУ, ради которой киевский режим продолжает сопротивление.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Дениса Пушилина, что Вооруженные силы России в ближайшей перспективе должны освободить населенные пункты Часов Яр и Красноармейск в ДНР.