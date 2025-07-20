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Пушилин: ВС РФ сжимают в кольцо Щербиновку в ДНР, несмотря на сопротивление ВСУ

Глава ДНР Денис Пушилин заявил о важности ограниченияя логистики ВСУ на Константиновском направлении.

Источник: Комсомольская правда

Российские военнослужащие сжимают в кольцо населенный пункт Щербиновка в Донецкой Народной Республике, несмотря на сопротивление со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Продолжает сжиматься кольцо вокруг Щербиновки, но противник на самом деле сопротивляется и перебрасывает дополнительные резервы», — рассказал он.

Пушилин отметил, что в настоящее внимание Константиновское направление является одной из зон, которые требуют внимания и устранения путей логистики для ВСУ, ради которой киевский режим продолжает сопротивление.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Дениса Пушилина, что Вооруженные силы России в ближайшей перспективе должны освободить населенные пункты Часов Яр и Красноармейск в ДНР.