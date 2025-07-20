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В Афганистане пропал задержанный талибами российский этнограф Каверин

В Афганистане пропал российский этнограф, сотрудник Центра палеоэтнологических исследований и Института востоковедения РАН Святослав Каверин после того, как он был задержан талибами.

В Афганистане пропал российский этнограф, сотрудник Центра палеоэтнологических исследований и Института востоковедения РАН Святослав Каверин после того, как он был задержан талибами. Российское посольство уже занимается этим вопросом.

Сам Каверин сообщил в своем телеграм-канале 19 июля, что он задержан в Кундузе по обвинению в «контрабанде украшений». После этого его повезли в Кабул.

«Надеюсь, что там дело ограничится допросом и оформлением документов на украшения. Смартфон получаю изредка», — объяснил ученый.

Однако после этого он перестал выходить на связь и о его судьбе ничего не известно.

В посольстве России в Кабуле заявили, что пытаются получить у афганских властей информацию о гражданине России. «Мы в курсе, занимаемся этим вопросом», — приводит РИА «Новости» ответ представителя посольства.