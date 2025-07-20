В Афганистане пропал задержанный талибами российский этнограф Каверин

В Афганистане пропал российский этнограф, сотрудник Центра палеоэтнологических исследований и Института востоковедения РАН Святослав Каверин после того, как он был задержан талибами. Российское посольство уже занимается этим вопросом.
Сам Каверин сообщил в своем телеграм-канале 19 июля, что он задержан в Кундузе по обвинению в «контрабанде украшений». После этого его повезли в Кабул.
«Надеюсь, что там дело ограничится допросом и оформлением документов на украшения. Смартфон получаю изредка», — объяснил ученый.
Однако после этого он перестал выходить на связь и о его судьбе ничего не известно.
В посольстве России в Кабуле заявили, что пытаются получить у афганских властей информацию о гражданине России. «Мы в курсе, занимаемся этим вопросом», — приводит РИА «Новости» ответ представителя посольства.