МВД ужесточит контроль за техобслуживанием автомобилей

«Полиция намерена обновить требования к процедуре техосмотра (ТО). Операторов обяжут пробивать приехавшие к ним автомобили по федеральной базе такси, чтобы перевозчики не смогли уклониться от регулярного ТО», — сообщил «Коммерсант» со ссылкой на портал regulation.gov.ru. Кроме того, МВД получит полномочия самостоятельно приостанавливать доступ операторов к Единой автоматизированной системе техосмотра (ЕАИСТО) и аннулировать диагностические карты на основании информации от прокуратуры или суда.