МВД ужесточит контроль за техобслуживанием автомобилей

МВД ужесточает контроль за проведением ТО для такси.
МВД России анонсировало ужесточение контроля за проведением технического осмотра автомобилей, включая такси, в рамках опубликованных 18 июля 2025 года поправок к нескольким постановлениям правительства. Ведомство хочет обязать операторов техосмотра проверять поступающие авто по федеральной базе такси, чтобы перевозчик не уклонился от обязательных проверок.
«Полиция намерена обновить требования к процедуре техосмотра (ТО). Операторов обяжут пробивать приехавшие к ним автомобили по федеральной базе такси, чтобы перевозчики не смогли уклониться от регулярного ТО», — сообщил «Коммерсант» со ссылкой на портал regulation.gov.ru. Кроме того, МВД получит полномочия самостоятельно приостанавливать доступ операторов к Единой автоматизированной системе техосмотра (ЕАИСТО) и аннулировать диагностические карты на основании информации от прокуратуры или суда.
В ведомстве пояснили, что нововведения направлены на борьбу с мошенничеством в сфере технического осмотра. Кроме того, МВД предлагает обязать РСА незамедлительно информировать полицию о лишении аккредитации операторов, чтобы сократить время между выявлением нарушений и применением санкций.
В проекте также предусмотрено упрощение процедуры прохождения техосмотра для автовладельцев, утративших документы на транспортное средство. Теперь вместо свидетельства о регистрации или паспорта транспортного средства будет достаточно выписки из электронного реестра, что позволит избежать бюрократических задержек при наследовании имущества.
Еще одна мера касается автомобилей-такси: операторы будут обязаны сверять каждый автомобиль с федеральной базой данных такси. Это будет сделано для предотвращения попыток перевозчиков скрыть статус транспортного средства.
По данным МВД, в 2024 году в России было выявлено 3,6 тысячи нарушений обязательных требований к работе операторов техосмотра, причем 77% случаев касались выдачи диагностических карт на автомобили, не проходившие реальную проверку. В настоящее время в стране работают 3,5 тысячи операторов техосмотра, аккредитованных РСА. Новые меры призваны повысить прозрачность процедуры и снизить количество нарушений в сфере технического осмотра автотранспорта.