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МВД ужесточит контроль за техобслуживанием автомобилей

МВД России анонсировало ужесточение контроля за проведением технического осмотра автомобилей, включая такси, в рамках опубликованных 18 июля 2025 года поправок к нескольким постановлениям правительства. Ведомство хочет обязать операторов техосмотра проверять поступающие авто по федеральной базе такси, чтобы перевозчик не уклонился от обязательных проверок.

МВД ужесточает контроль за проведением ТО для такси.

МВД России анонсировало ужесточение контроля за проведением технического осмотра автомобилей, включая такси, в рамках опубликованных 18 июля 2025 года поправок к нескольким постановлениям правительства. Ведомство хочет обязать операторов техосмотра проверять поступающие авто по федеральной базе такси, чтобы перевозчик не уклонился от обязательных проверок.

«Полиция намерена обновить требования к процедуре техосмотра (ТО). Операторов обяжут пробивать приехавшие к ним автомобили по федеральной базе такси, чтобы перевозчики не смогли уклониться от регулярного ТО», — сообщил «Коммерсант» со ссылкой на портал regulation.gov.ru. Кроме того, МВД получит полномочия самостоятельно приостанавливать доступ операторов к Единой автоматизированной системе техосмотра (ЕАИСТО) и аннулировать диагностические карты на основании информации от прокуратуры или суда.

В ведомстве пояснили, что нововведения направлены на борьбу с мошенничеством в сфере технического осмотра. Кроме того, МВД предлагает обязать РСА незамедлительно информировать полицию о лишении аккредитации операторов, чтобы сократить время между выявлением нарушений и применением санкций.

В проекте также предусмотрено упрощение процедуры прохождения техосмотра для автовладельцев, утративших документы на транспортное средство. Теперь вместо свидетельства о регистрации или паспорта транспортного средства будет достаточно выписки из электронного реестра, что позволит избежать бюрократических задержек при наследовании имущества.

Еще одна мера касается автомобилей-такси: операторы будут обязаны сверять каждый автомобиль с федеральной базой данных такси. Это будет сделано для предотвращения попыток перевозчиков скрыть статус транспортного средства.

По данным МВД, в 2024 году в России было выявлено 3,6 тысячи нарушений обязательных требований к работе операторов техосмотра, причем 77% случаев касались выдачи диагностических карт на автомобили, не проходившие реальную проверку. В настоящее время в стране работают 3,5 тысячи операторов техосмотра, аккредитованных РСА. Новые меры призваны повысить прозрачность процедуры и снизить количество нарушений в сфере технического осмотра автотранспорта.