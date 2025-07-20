Пушилин: ВС РФ сжимают кольцо вокруг Щербиновки

Российская армия продолжает сжимать кольцо вокруг Щербиновки на Константиновском направлении, но ВСУ оказывают сопротивление. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
«На Константиновском направлении ранее были освобождены два населенных пункта — Попов Яр и Петровка, и здесь продолжает сжиматься кольцо вокруг Щербиновки. Но противник сопротивляется и перебрасывает дополнительные резервы. Здесь идут встречные бои возле Яблоновки и Александра Калинова», — уточнил он.
Пушилин также добавил, что на этом направлении важно нарушить логистику ВСУ.
Ранее сообщалось, что боевики ВСУ попали в окружение в Щербиновке под Дзержинском. По данным источников канала, на Украине информация об окружении военнослужащих ВСУ замалчивается.