Правящая в Японии коалиция потеряла большинство в верхней палате парламента

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба признал, что на выборах правящий блок получил серьезный урок, из которого необходимо извлечь выводы. Премьер не дал прямого ответа на вопрос, собирается ли он взять на себя ответственность за провал и уйти в отставку, туманно заявив, что ему и его партии необходимо выполнить данные избирателям обещания. Лидер основной оппозиционной Конституционно-демократической партии Ёсихико Нода считает, что если Исиба решит остаться на посту премьера, то он должен объяснить свое решение. Избиратели сказали твердое «нет» премьеру и его политике, убежден Нода.