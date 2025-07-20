Правительство Украины вводит годовой мораторий на проверки бизнеса

Согласно заявлению премьера, проверки со стороны налоговых и таможенных органов будут ограничены и сохранятся только в сферах с высоким уровнем риска. При этом аналогичный мораторий на Украине уже вводился — он действовал с начала военного конфликта до конца 2023 года.