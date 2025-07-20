Правительство Украины вводит годовой мораторий на проверки бизнеса

Согласно заявлению премьера, проверки со стороны налоговых и таможенных органов будут ограничены и сохранятся только в сферах с высоким уровнем риска. При этом аналогичный мораторий на Украине уже вводился — он действовал с начала военного конфликта до конца 2023 года.
Кроме того, Свириденко сообщила о начале аудита уже имеющихся уголовных дел против бизнеса с акцентом на закрытие «безосновательных уголовных производств», которые мешают работе предпринимателей. Новые уголовные дела будут инициироваться только с согласия генерального прокурора или руководителей областного и районного уровней.
Однако украинские эксперты указали, что основной прессинг на бизнес в настоящее время осуществляется не через традиционные проверки, а через возбуждение уголовных дел различными правоохранительными органами. Поэтому введение моратория не улучшит положение украинских предпринимателей, а будет работать только как пиар-ход власти, отмечает издание «Страна.ua».
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