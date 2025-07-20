В Раде заявили, что расходы Украины на оборону могут превысить 31% ВВП

«Изначально было предусмотрено, что расходы на оборонный сектор составят 26,3% ВВП. Но после изменений в бюджет… показатель составит 2,6 триллиона гривен (свыше 62 миллиардов долларов. — Прим. ред.) и это будет более чем 31% прогнозированного на этот год ВВП. Это самый высокий показатель в мире… Второе место у Израиля, который тратит на оборону только 8,8% своего ВВП», — уточнила Пидласа в эфире всеукраинского телемарафона.