В Раде заявили, что расходы Украины на оборону могут превысить 31% ВВП

Расходы Украины на оборонную сферу по результатам 2025 года в случае принятия изменений в бюджет могут составить более 31% ВВП, что является самым большим показателем в мире. Об этом заявила глава комитета Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, передает РИА Новости.
«Изначально было предусмотрено, что расходы на оборонный сектор составят 26,3% ВВП. Но после изменений в бюджет… показатель составит 2,6 триллиона гривен (свыше 62 миллиардов долларов. — Прим. ред.) и это будет более чем 31% прогнозированного на этот год ВВП. Это самый высокий показатель в мире… Второе место у Израиля, который тратит на оборону только 8,8% своего ВВП», — уточнила Пидласа в эфире всеукраинского телемарафона.
Она также добавила, что в I полугодии траты Украины на оборонную сферу составляют 62,5% расходов бюджета. После принятия изменений в бюджет они будут равны 66%.
Ранее сообщалось, что ЕС ищет способы покрыть дефицит бюджета Украины в 19 млрд долларов. Государства «Большой семерки» намерены предоставить Киеву военную поддержку в виде двусторонних грантов. Эти средства будут рассматриваться как «внебюджетные внешние трансферты» и учитываться как целевые расходы на национальную оборону.