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Подравшегося в луганском бассейне чеченца отправили на передовую

История с дракой чеченского штурмовика Алихана Берсаева с участвующим в СВО бойцом ММА Максимом Дивничем в бассейне в Луганске получила продолжение.

История с дракой чеченского штурмовика Алихана Берсаева с участвующим в СВО бойцом ММА Максимом Дивничем в бассейне в Луганске получила продолжение. Ранее генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщал, что Берсаев не имеет отношение к «Ахмату», а служит в другом подразделении. Теперь Алаудинов добавил, что Берсаева после этого инцидента отправили на передовую.

«В такое время, когда другие воюют, он в нетрезвом виде оказался в этом бассейне», — возмутился Алаудинов в интервью РИА «Новости».

Он подчеркнул, что поведение Берсаева, оскорбление им местных жителей недопустимо и он должен быть наказан.

«Он был отправлен на передовую, туда, где он и должен был находиться изначально», — пояснил Алаудинов.

При этом генерал раскритиковал и Дивнича, которого назвал «блогером националистических взглядов». По мнению Алаудинова, из обычного бытового конфликта Дивнич сдлелал для себя шоу, обвинил спецназ «Ахмат». Генерал предложил привлечь Дивнича к уголовной ответственности за дискредитацию подразделения Министерства обороны России.