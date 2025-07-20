Подравшегося в луганском бассейне чеченца отправили на передовую

История с дракой чеченского штурмовика Алихана Берсаева с участвующим в СВО бойцом ММА Максимом Дивничем в бассейне в Луганске получила продолжение. Ранее генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщал, что Берсаев не имеет отношение к «Ахмату», а служит в другом подразделении. Теперь Алаудинов добавил, что Берсаева после этого инцидента отправили на передовую.