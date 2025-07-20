Минобороны: еще девять беспилотников ВСУ сбиты над регионами РФ вечером 20 июля

Российские силы противовоздушной обороны сбили еще девять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над регионами России вечером в воскресенье, 20 июля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
«В период с 17.40 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 9 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении российского ведомства.
Так, четыре дрона были сбиты силами ПВО над территорией Брянской области, еще два удалось ликвидировать в небе над Калужской областью. По одному украинскому дрону российские военнослужащие сбили над Белгородской и Смоленской областями, а также над Московским регионом.
Ранее KP.RU сообщал, что силы ПВО сбили 13 беспилотников над Смоленской областью днем 20 июля.