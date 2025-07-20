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Минобороны: еще девять беспилотников ВСУ сбиты над регионами РФ вечером 20 июля

Киевский режим предпринял попытку атаки беспилотниками над пятью регионами России.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны сбили еще девять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над регионами России вечером в воскресенье, 20 июля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«В период с 17.40 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 9 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении российского ведомства.

Так, четыре дрона были сбиты силами ПВО над территорией Брянской области, еще два удалось ликвидировать в небе над Калужской областью. По одному украинскому дрону российские военнослужащие сбили над Белгородской и Смоленской областями, а также над Московским регионом.

Ранее KP.RU сообщал, что силы ПВО сбили 13 беспилотников над Смоленской областью днем 20 июля.