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Вайдель: ФРГ собирается купить Киеву ракет Patriot на 5 млрд евро

Правительство могло бы снизить цену на электроэнергию для немцев, но вместо этого отправляет деньги Украине, отметила Вайдель.

Источник: Аргументы и факты

Глава фракции партии «Альтернатива для Германии»(АдГ) Алиса Вайдель заявила, что немецкое правительство намерено потратить 5 миллиардов евро на покупку ракет для зенитных комплексов Patriot для Украины. Об этом она сообщила в интервью телеканалу ARD.

Вайдель также отметила, что вместо снижения нагрузки на граждан Германии, например, за счёт отмены налога на электроэнергию объёмом 5,4 миллиарда евро в год, федеральное правительство продолжает увеличивать финансовую поддержку Украины.

«Наше государство, правительство Фридриха Мерца, дарит Украине 9 миллиардов немецких налогов и теперь хочет закупить для Украины ракеты Patriot на 5 миллиардов. Этого уже никто не понимает», — сказала она.

Вайдель не уточнила, будут ли указанные 5 миллиардов потрачены только на ракеты или также включают поставку самих зенитных установок. Ранее официальные лица ФРГ не раскрывали деталей и не называли точных сумм по этому пакету помощи.

Ранее издание The Wall Street Journal писало, что США решили в первую очередь поставлять свои системы Patriot тем странам, которые передают их Киеву.

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