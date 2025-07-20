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Reuters: 59 человек погибли при стрельбе танков ЦАХАЛ в секторе Газа

Израильские танки открыли огонь по толпе, пытавшейся получить помощь с грузовиков.

Источник: Аргументы и факты

Минимум 59 человек погибли при стрельбе танков Израиля по людям, которые хотели получить гуманитарную помощь в секторе Газа 15 июля. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на медиков.

«Танки Израиля открыли огонь по толпе, пытавшейся получить помощь с грузовиков в секторе Газа… в результате инцидента погибли минимум 59 человек», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в Газе из-за ударов Израиля погиб 61 палестинец за сутки. Израиль атаковал лагерь беженцев Шати на севере анклава.

Израильская армия объявила о начале военных действий в северных и южных районах сектора Газа 18 мая в рамках масштабной наземной операции под названием «Колесницы Гидеона». Заявленной целью операции является полное уничтожение движения ХАМАС и освобождение всех израильских заложников, удерживаемых в анклаве. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявлял о намерениях установить контроль над всей территорией сектора.

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