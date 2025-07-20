Безумец, который постоянно всё бомбит: В Белом доме раздражены действиями Нетаньяху

Особое возмущение вызвал недавний обстрел католической церкви в Газе — после этого инцидента Дональду Трампу пришлось лично звонить Нетаньяху и требовать объяснений. Только тогда Израиль признал ошибку и принёс извинения.
В Вашингтоне открыто говорят, что такая деструктивная политика ставит под угрозу все усилия США по стабилизации в регионе. Особенно тревожит серия ударов по Сирии, которые, по мнению американской стороны, проводятся без должной координации и могут спровоцировать полномасштабный конфликт.
Ранее поступила информация о том, что Иерусалим и Дамаск достигли договорённости о прекращении боевых действий. Это решение стало итогом переговоров, в которых участвовали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и временный лидер Сирии Ахмед аш-Шараа, с активным содействием американских дипломатов.