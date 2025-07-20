«Как привели, так и уводите»: Симонян рассказала о единственном способе для спасения Армении

«Пора вернуться к пониманию того, что вы — армяне. И нет у армян других святынь, кроме нашей церкви. Кроме памяти геноцида, кроме когда-то ощущавшейся общности с Карабахом. И все это растоптал (Пашинян), просто вырвало его на эти святыни. Вот этот эфенди Пашинян. В ваших руках же он, в ваших руках. Как привели, так и уводите», — сказала журналист в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».