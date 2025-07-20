«Как привели, так и уводите»: Симонян рассказала о единственном способе для спасения Армении

Главред международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что на фоне посягательств на Армянскую апостольскую церковь (АПЦ) армяне могут уйти из Армении также, как ушли из Карабаха из-за действий премьер-министра государства Никола Пашиняна, если не решат судьбу его власти.
«Пора вернуться к пониманию того, что вы — армяне. И нет у армян других святынь, кроме нашей церкви. Кроме памяти геноцида, кроме когда-то ощущавшейся общности с Карабахом. И все это растоптал (Пашинян), просто вырвало его на эти святыни. Вот этот эфенди Пашинян. В ваших руках же он, в ваших руках. Как привели, так и уводите», — сказала журналист в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
Симоньян подчеркнула, что за 2000 лет АПЦ пытались уничтожить многие: римляне, персы, османы, но ни у кого это не получилось. А теперь это делает тот, кто является «армянином по происхождению».
«Пашинян — это не просто предатель своего народа. Это, действительно, какой-то маленький кусок Антихриста, явившийся перед нашими глазами», — уверена она.
Симоньян подчеркивает, что народ никуда не денется, а вот с государством Армения, с людьми, которые там проживают, и армянской государственностью «придется распрощаться». Она также отметила, что каждый гражданин, проголосовавший ранее за Пашиняна, вместе с ним будет нести ответственность за действия политика.
Как KP.RU писал ранее, премьер Пашинян должен уйти в отставку или не участвовать в больше в выборах главы республики, поскольку он не выполнил своих обещаний перед народом страны. Об этом РИА Новости заявил глава Союза армян России Ара Абрамян.