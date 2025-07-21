Центризбирком Молдавии хочет ликвидировать партии из блока «Победа»

Согласно опросам общественного мнения, на предстоящих выборах правящей Партии действия и солидарности (ПДС) не удастся сохранить большинство в парламенте и будущее правительство Молдавии будет коалиционным. Одним из соперников ПДС выступит еще один избирательный блок. Переговоры о его формировании на платформе «За Молдову» ведут Партия социалистов, Партия коммунистов, партии «Сердце Молдовы» и «Будущее Молдовы». Регистрацию в ЦИК прошел также оппозиционный блок «Альтернатива», состоящий из «Движения национальной альтернативы», Партии развития и объединения Молдовы, «Гражданского конгресса» и команды бывшего генпрокурора Александра Стояногло, который проиграл на президентских выборах Майе Санду во втором туре.