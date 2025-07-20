Стало известно место переговоров России и Украины

Стало известно, где пройдут следующие переговоры российской и украинской сторон. Так, площадкой для третьего раунда переговоров снова станет Стамбул. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Да, Стамбул является приемлемой площадкой», — подтвердил источник в беседе с агентством.
При этом ранее сообщалось, что сторонам еще предстоит согласовать сроки проведения нового раунда российско-украинских переговоров — конкретная дата пока не определена.
Напомним, что украинская сторона направила России 19 июля официальное предложение о проведении третьего раунда прямых переговоров, запланировав возможную встречу на следующую неделю.
«Секретарь СНБО Умеров сообщил, что предложил российской стороне провести следующую встречу на следующей неделе», — сообщил ранее киевский главарь Владимир Зеленский в видеообращении в Telegram-канале.
Одновременно он указал на важность ускорения темпов переговоров.
Несколько дней назад в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным президент Турции Реджеп Эрдоган подчеркнул значимость организации третьего этапа российско-украинских переговоров.
Москва со своей стороны вновь заявила о приверженности политико-дипломатическим методам урегулирования украинского конфликта. В официальном заявлении подчеркивается настрой на мирное разрешение конфликта.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что вопрос о назначении даты третьей переговорной сессии может быть рассмотрен лишь после полного завершения процедуры обмена телами погибших военнослужащих между сторонами.
Стоит отметить, что в 2025 году, после трехлетней паузы, Москва и Киев возобновили прямой диалог, проведя две встречи в Стамбуле — 16 мая и 2 июня. По итогам переговоров стороны достигли договоренностей об обмене пленными и наметили предварительные параметры мирного урегулирования, которые были зафиксированы в двусторонних меморандумах.
Напомним, что российская сторона неизменно сохраняет открытость к дипломатическому диалогу с Украиной. Владимир Путин не раз заявлял о готовности Москвы к переговорам, подчеркивая, что все сторонники мира должны поддерживать эту инициативу. Глава государства также отмечал, что РФ готова начать переговоры немедленно — вопрос лишь в согласовании конкретных даты и места встречи.