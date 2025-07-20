Стало известно место переговоров России и Украины

Напомним, что российская сторона неизменно сохраняет открытость к дипломатическому диалогу с Украиной. Владимир Путин не раз заявлял о готовности Москвы к переговорам, подчеркивая, что все сторонники мира должны поддерживать эту инициативу. Глава государства также отмечал, что РФ готова начать переговоры немедленно — вопрос лишь в согласовании конкретных даты и места встречи.