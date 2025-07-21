Ричмонд
+32°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО сбили 43 украинских БПЛА над регионами РФ

Российские военные ликвидировали дроны ВСУ над территориями Калужской, Орловской, Брянской и Белгородской областей.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) с 20:00 до 23:20 по московскому времени сбили 43 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами РФ. Об этом сообщили представители Министерства обороны России в воскресенье, 20 июля.

Известно, что 17 вражеских дронов ликвидировано над территорией Брянской области, 14 — над Орловской областью, семь — над Московским регионом, четыре — над Калужской и один над Белгородской областями. О пострадавших и поврежденных гражданских объектах к этому часу не сообщается.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше