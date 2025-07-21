Силы ПВО сбили 43 украинских БПЛА над регионами РФ

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) с 20:00 до 23:20 по московскому времени сбили 43 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами РФ. Об этом сообщили представители Министерства обороны России в воскресенье, 20 июля.
Известно, что 17 вражеских дронов ликвидировано над территорией Брянской области, 14 — над Орловской областью, семь — над Московским регионом, четыре — над Калужской и один над Белгородской областями. О пострадавших и поврежденных гражданских объектах к этому часу не сообщается.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше