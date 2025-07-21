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Пушилин раскрыл, где ВСУ пытаются совершать контратаки в ДНР

Вооруженные силы Украины совершают контратаки в районах нескольких населенных пунктов на краснолиманском направлении в ДНР.

Вооруженные силы Украины совершают контратаки в районах нескольких населенных пунктов на краснолиманском направлении в ДНР. Там же идут встречные бои, сообщает ТАСС со ссылкой на главу республики Дениса Пушилина.

По его словам, украинские войска пытаются совершать контратаки в районах сел Зеленая Долина, Карповка и Редкодуб.

«Противник атакует в районе недавно освобожденного населенного пункта Зеленая Долина. Несмотря на то, что противник перебрасывает резервы, наши подразделения умудряются продвигаться дальше. Встречные бои и контратаки противника также в районе Карповки, Редкодуба и Нового Мира», — сообщил Пушилин в телеграм-канале.

Кроме того, ожесточенные бои ведутся в районе поселка Удачное. Это уже красноармейское направление. Данный населенный пункт очень важен для ВСУ, заключил Пушилин.

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