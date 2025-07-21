Пушилин раскрыл, где ВСУ пытаются совершать контратаки в ДНР

«Противник атакует в районе недавно освобожденного населенного пункта Зеленая Долина. Несмотря на то, что противник перебрасывает резервы, наши подразделения умудряются продвигаться дальше. Встречные бои и контратаки противника также в районе Карповки, Редкодуба и Нового Мира», — сообщил Пушилин в телеграм-канале.