Пушилин раскрыл, где ВСУ пытаются совершать контратаки в ДНР

Вооруженные силы Украины совершают контратаки в районах нескольких населенных пунктов на краснолиманском направлении в ДНР. Там же идут встречные бои, сообщает ТАСС со ссылкой на главу республики Дениса Пушилина.
По его словам, украинские войска пытаются совершать контратаки в районах сел Зеленая Долина, Карповка и Редкодуб.
«Противник атакует в районе недавно освобожденного населенного пункта Зеленая Долина. Несмотря на то, что противник перебрасывает резервы, наши подразделения умудряются продвигаться дальше. Встречные бои и контратаки противника также в районе Карповки, Редкодуба и Нового Мира», — сообщил Пушилин в телеграм-канале.
Кроме того, ожесточенные бои ведутся в районе поселка Удачное. Это уже красноармейское направление. Данный населенный пункт очень важен для ВСУ, заключил Пушилин.
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