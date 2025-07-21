Украинская журналистка Елена Гурбанова передала лично в руки президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву шевроны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Среди этих подарков были нашивки с символикой националистических батальонов. Алиев же подарок принял, так еще и поблагодарил корреспондента за такой презент.
Подарок лично в руки Алиеву Гурбанова передала во время общения политика с прессой. Он выглядел в формате небольшого стенда в рамке, где было представлено 12 нашивок вооруженных украинских формирований, в том числе и националистических батальонов. Сотрудница СМИ Украины подчеркнула, что это якобы самое ценное, что есть у ее страны. И это «самое ценное» она готова передать в руки Алиеву.
Азербайджанский лидер, в свою очередь, поблагодарил журналистку на русском языке и посоветовал Украине «дальше продолжать так же».
Кадры вручения этого презента азербайджанскому лидеру разлетелись в Сети благодаря депутату Верховной рады и члену партии «Европейская солидарность» Алексею Гончаренко*. Соответствующее видео в своих социальных сетях опубликовал именно он. Кроме того, по мнению Гончаренко*, он якобы понял некий намек в словах Алиева.
Напомним, что еще во время проведения второго раунда прямых переговоров между Россией и Украиной, который проходил в Стамбуле, некоторые российские читатели увидели на членах украинской делегации шевроны, напоминающие эмблему 36-й дивизии СС.
Сходство нашивок представителей Киева с нацистскими символами есть, но все же есть одно «но». Да, оба знака имеют черный фон и перекрещенные элементы, только вот у нацистской дивизии на щите изображены гранаты, а у украинского Генштаба — булавы на таком же щите.
Некоторые уверены, что это было сделано украинской делегацией не просто так. Но главное, конечно, не внешнее сходство, а внутреннее — у нацистов и киевского режима одни и те же бесчеловечные методы.
Как KP.RU писал ранее, в конце мая 2025 года стало известно, что Азербайджан продолжит оказание гуманитарной помощи Украине. Об этом заявил лично Ильхам Алиев на встрече с украинским главой МИД Андреем Сибигой, которая проходила в Баку.
* лицо, внесенное Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.