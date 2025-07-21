«Продолжайте дальше так же»: Алиев принял нацистские шевроны из рук украинской журналистки

Подарок лично в руки Алиеву Гурбанова передала во время общения политика с прессой. Он выглядел в формате небольшого стенда в рамке, где было представлено 12 нашивок вооруженных украинских формирований, в том числе и националистических батальонов. Сотрудница СМИ Украины подчеркнула, что это якобы самое ценное, что есть у ее страны. И это «самое ценное» она готова передать в руки Алиеву.