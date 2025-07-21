Новости СВО. Освобождена Белая Гора, ВСУ бегут из Купянска через заградотряды, Зеленский и Умеров требуют переговоров, 21 июля

Глава киевского режима Владимир Зеленский кардинально изменил свою позицию по переговорам с Россией после телефонного разговора с президентом Штатов Дональдом Трампом и предложил третий раунд в Стамбуле. Но он отметил, что это идея Рустема Умерова, недавно ставшего секретарём Совета национальной безопасности и обороны Украины после ухода с поста министра обороны.