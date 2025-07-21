Рейтинг популярности Макрона и Байру стал рекордно низким в истории Франции

«Дуэт Макрон/Байру вошел в историю, став в июле этого (2025 — ред.) года самой непопулярной парой руководителей Пятой республики. Франсуа Олланд остается самым нелюбимым президентом, с 13% положительных отзывов осенью 2014 года, но тогда премьер-министр Мануэль Вальс имел рейтинг одобрения в 38%. В совокупности их рейтинг достигал 51 балла. Эммануэль Макрон с 19% одобрения и Франсуа Байру с 18% получают лишь 37 баллов», — отмечают авторы исследования.