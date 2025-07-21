Ранее командир ВСУ с позывным Музыкант признал успешное продвижение ВС РФ в зоне СВО. Кроме того, о критическом положении ВСУ на фронте говорят и в Раде. Нардеп Дубинский утверждает, что из-за Зеленского украинской армии осталось совсем немного.