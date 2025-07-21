По словам Пушилина, на Краснолиманском направлении украинские силы контратакуют возле Зелёной Долины, но российские подразделения продвигаются вперёд, несмотря на переброску вражеских резервов. Бои также идут в районах Карповки, Редкодуба и Нового Мира.
Глава ДНР добавил, что на Красноармейском направлении продолжаются ожесточённые бои за Удачное, имеющее важное логистическое значение для ВСУ.
«Целеустремлённость наших подразделений абсолютно понятна, но логичным является то, что противник также цепляется за такие важные логистические узлы и развязки, как вышеперечисленный населённый пункт», — подчеркнул Пушилин.
Ранее командир ВСУ с позывным Музыкант признал успешное продвижение ВС РФ в зоне СВО. Кроме того, о критическом положении ВСУ на фронте говорят и в Раде. Нардеп Дубинский утверждает, что из-за Зеленского украинской армии осталось совсем немного.